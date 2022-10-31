В Крыму пропала мама с маленьким сыном

Николай и Мария Волковы. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры разместили в соцсети ориентировку на молодую женщины и маленького ребенка, степень их родства не указывается, но можно предположить, что это мама и сын.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

- Пропали Волкова Мария Николаевна, 32 года (1990 года рождения) и Волков Николай, 1 год (2021 года рождения), город Ялта, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым.

Взрослый и ребенок исчезли из поля зрения близких больше месяца тому назад – с 24 сентября 2022 года их местонахождение неизвестно.

Приметы Марии Волковой: 164 сантиметра рост, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.

Приметы Николая Волкова: 90 сантиметров рост, нормального телосложение, темно-русые волосы, серо-зеленые глаза.

Волонтеры просят, если вы видели пропавших, позвонить на горячую линию отряда 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.

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