В Крыму инвесторы построят школы, жилые кварталы, овощехранилища и ТЦ на 60 млрд рублей

Инвесторы готовы вложить в развитие Крыма 60 миллиардов рублей Фото: Юлия АЛЕХИНА

Инфраструктура Крыма продолжает развиваться, в том числе за счет инвесторов, которые намерены построить на полуострове современные жилые и гостиничные комплексы, а также торговые центры и даже овощехранилища.

- Инвесторы продолжают демонстрировать повышенную активность по вложению средств в нашу республику, - цитирует Крымская газета зампредседателя Совета министров РК - министра финансов Крыма Ирину Кивико.

По ее словам, к настоящему дню согласованы проекты не менее чем не 60 миллиардов рублей. Всего на полуострове реализуется 247 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций в размере 286 миллиардов рублей.

Под Феодосией инвестор намерен за 19 лет построить многоквартирный жилой комплекс с торгово-развлекательным центром, школами, гостиницами. На реализацию масштабного проекта потребуется более 61 миллиарда рублей.

В Красногвардейском районе Крыма построят овощехранилище на 1 тысячу тонн за 50,5 миллиона рублей.

В поселке Форос, что в западной части Большой Ялты, появится новая пляжная инфраструктура за 23,6 миллиона рублей.

В Судаке намерены возвести современный ТЦ за 15,6 миллиона рублей, а в Симферополе - центр по продаже автомобилей за 35 миллионов рублей.

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