В Феодосии осудили двух наркоторговцев

Мужчины не признали вину Фото: Артем КИЛЬКИН

Феодосийский районный суд вынес приговор двоим наркосбытчикам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

– В судебном заседании установлено, что в марте 2019 года житель Кировского района с целью сбыта наркотических средств создал организованную группу, в состав которой вошел его знакомый. С целью извлечения прибыли подсудимые сбывали на территории Кировского района наркотическое средство - экстракт маковой соломы, – говорится в сообщении.

При задержании у одного из них изъяли почти полкилограмма марихуаны.

На суде мужчины отказались признать вину, продолжая отрицать свою причастность к торговле наркотиками. Одному из них предстоит провести в колонии строгого режима 11,5 лет, другому – 8 лет и три месяца.

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