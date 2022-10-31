В Симферополе 1 ноября свет отключат на 19 улицах

Свет пропадет на время. Фото: архив КП

1 ноября часть Симферополя останется без электричества с 8.00 до 17.00. Причина перебое в электроснабжение – ремонтные работы.

Где не будет света в Симферополе с 8 утра до 5 вечера:

- улицы Полигонная, 60, 70-96 , 100-124 , 81-89 , 103-127 ; Ангарская, 36/1, 38, 38а, 1а, 39/22-59 ; Генерала Захарова, 4, 12, 16-22 , 15, 15а; Жидкова, 65/5, 74, 76; Коммунальная, 6, 1а, 15; Артиллерийская, 92, 94, 94а; Козлова, 120, 122, 134-164 , 71-77 , 83-99 ; Красноармейская, 168/1; Черноморская, 2-20 , 1/77-27; Донская, 34-54 , 25-47А ; Дорожная, 68А-106 , 51-103 ; Куйбышева, 42-140/67 , 67-141 ; Молодых Подпольщиков, 70-96/118 , 73-109 ; Общественная, 44-82 , 33-85 ; Стрелковая, 28-38 , 23-41 ; Чонгарская, 34-64 , 49-79 ; Кечкеметская, 46, 51-67 ; Чукурча, 2-16 , 1-15 ; Когемли, 1-29;

- переулок Черноморский, 2/14-10/93 , 1/16-9 ; Коллективный, 2-6 ; Стрелковый, 2-26 , 1-21/123 ; Дорожный, 2-10 , 1-13.

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