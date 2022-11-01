Погода на 1 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 14 градусов

Осенний Крым.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
1 ноября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, действует и высокая пожарная опасность.
- Область повышенного атмосферного давления обусловит сухую, но прохладную погоду, -, сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 11...13°.
В городе-герое Севастополе малооблачно. Ветер северный 6-11 м/с. Днем тепло 12…14°
В Ялте, как сообщает yandex, +9…+14°, северный ветер 1-3 м/с. Ясно.
В Евпатории +5…13°, северо-западный ветер 1-3 м/с. Ясно.
В Керчи +5 …+11°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Ясно.
В Феодосии +5 …+13°, северо-западный ветер 1-5 м/с. Ясно.
В Черноморском +6…+12, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Джанкое +1…+13°, скорость северо-западного ветра 2-4 м/с. Ясно.
В Армянске +3…+12°, скорость северо-западного ветра 2-4 м/с. Ясно.
Вода в Черном море +15 …+17°.
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