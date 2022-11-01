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НовостиОбщество31 октября 2022 22:33

Погода на 1 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 14 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 1 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Осенний Крым.

Осенний Крым.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

1 ноября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, действует и высокая пожарная опасность.

- Область повышенного атмосферного давления обусловит сухую, но прохладную погоду, -, сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 11...13°.

В городе-герое Севастополе малооблачно. Ветер северный 6-11 м/с. Днем тепло 12…14°

В Ялте, как сообщает yandex, +9…+14°, северный ветер 1-3 м/с. Ясно.

В Евпатории +5…13°, северо-западный ветер 1-3 м/с. Ясно.

В Керчи +5 …+11°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Феодосии +5 …+13°, северо-западный ветер 1-5 м/с. Ясно.

В Черноморском +6…+12, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Джанкое +1…+13°, скорость северо-западного ветра 2-4 м/с. Ясно.

В Армянске +3…+12°, скорость северо-западного ветра 2-4 м/с. Ясно.

Вода в Черном море +15 …+17°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50