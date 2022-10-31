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НовостиНедвижимость31 октября 2022 13:26

Часть Симферополя останется без воды более чем на сутки

Это связано с работами по переустройству магистрального водопровода
Дмитрий Коренев
На время работ по переустройству магистрального водопровода часть Симферополя останется без воды

На время работ по переустройству магистрального водопровода часть Симферополя останется без воды

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На время работ по переустройству магистрального водопровода часть Симферополя останется без воды. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма».

– С 23:00 31 октября до 23:00 (ориентировочно) 1 ноября будет ограничено водоснабжение в микрорайоне «Крымская роза», ТСН «Садовод», «Дачник» и «Юбилейный». Также возможны перебои, частичное или полное отсутствие водоснабжения в микрорайоне Красная горка, – говорится в сообщении.

Полностью восстановить водоснабжение планируется к 06:00 2 ноября. На время работ предприятие организует подвоз воды, график будет размещен дополнительно. Жителям рекомендуют иметь запас воды.

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