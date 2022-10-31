Часть Симферополя останется без воды более чем на сутки

На время работ по переустройству магистрального водопровода часть Симферополя останется без воды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На время работ по переустройству магистрального водопровода часть Симферополя останется без воды. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма».

– С 23:00 31 октября до 23:00 (ориентировочно) 1 ноября будет ограничено водоснабжение в микрорайоне «Крымская роза», ТСН «Садовод», «Дачник» и «Юбилейный». Также возможны перебои, частичное или полное отсутствие водоснабжения в микрорайоне Красная горка, – говорится в сообщении.

Полностью восстановить водоснабжение планируется к 06:00 2 ноября. На время работ предприятие организует подвоз воды, график будет размещен дополнительно. Жителям рекомендуют иметь запас воды.

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