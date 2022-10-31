В Симферополе на месте концлагеря «Картофельный городок» откроют мемориальный сквер

В Госсовете представили эскизные проекты будущего мемориала на месте фашистского концлагеря «Картофельный городок». Фото: t.me/va_konstantinov

31 октября в Госсовете Крыма прошла презентация эскизных проектов мемориального сквера, который планируется разбить на месте фашистского концлагеря «Картофельный городок» в Симферополе. Об этом сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Фото: t.me/va_konstantinov

– Работы планируем провести за средства депутатов и попечителей и завершить к 9 мая 2023 года, – написал он.

Фото: t.me/va_konstantinov

Фото: t.me/va_konstantinov

Фото: t.me/va_konstantinov

Константинов подчеркнул, что при выборе проекта будет учитываться мнение жителей республики.

В годы нацистской оккупации на территории Крыма действовали десятки лагерей смерти, на сегодня установлено расположение более чем 50. «Картофельный городок» был одним из крупнейших – исследователи отмечают, что через него прошли до 120 тысяч советских граждан, однако точные цифры установить невозможно.

Название «Картофельный городок» объясняется тем, что до войны на месте лагеря находились хранилища картофеля «Крымплодовощи». Лагеря для военнопленных обычно располагались недалеко от железнодорожных узлов. После первоначальной сортировки военнопленных отправляли в лагеря, расположенные вдали от зоны военных действий. Крым долгое время располагался в тылу немецко-фашистских войск, а потому некоторые из его концлагерей, в том числе «Картофельный городок», действовали вплоть до весны 1944 года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50