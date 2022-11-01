Ялтинцу грозит 15 лет за покушение на сбыт наркотиков

Фото: МВД по Республике Крым

В Ялте наркополицейские задержали местного жителя, который подозревается в покушении на сбыт наркотиков в значительном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

В ходе обыска в доме подозреваемого полицейские нашли и изъяли 18 подозрительных свертков с веществом растительного происхождения, а также «предназначенные для фасовки емкости, электронные весы и мобильный телефон».

Фото: МВД по Республике Крым

– Со слов подозреваемого, в свертках находилось наркотическое средство марихуана, которое он вырастил в лесной местности несколько месяцев назад и высушил с целью дальнейшего сбыта иным лицам. Изъятые вещества направлены на исследование, – говорится в сообщении.

Экспертиза подтвердила, что изъятые образцы общей массой 13,27 граммов являются наркотическим средством каннабис (марихуана).

С мужчины взяли подписку о невыезде. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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