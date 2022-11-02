В Крыму бесследно пропали 6 человек

Поиски пропавших продолжаются. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымские волонтеры рассказали, что из всех пропавших взрослых и детей в октябре, 6 человек не удалось найти.

Всего же было принято 79 заявок, из которых 16 не подтвердились.

Статистика за октябрь 2022. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

- Найдены живыми 53 пропавших, 4 человек обнаружили мертвыми, - озвучили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» статистику по Республике Крым и городу Севастополь за октябрь 2022 год.

Волонтеры отметили, что отряд тесно сотрудничает с МВД – все поиски проходят в постоянном взаимодействии с сотрудниками полиции.

Близким тех, кого еще не нашли, нельзя терять надежды, потому поиски продолжаются.

- Мы распространяем информацию, обзваниваем больницы, проверяем свидетельства, - сообщили волонтеры.

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