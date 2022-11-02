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НовостиОбщество2 ноября 2022 6:46

В Симферополе 4 ноября пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств»

Мероприятия пройдут в учреждениях культуры
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Фото: Станислав Мазур

Фото: Станислав Мазур

Симферополь присоединится ко Всероссийской акции «Ночь искусств», которая пройдет в городских театрах и музеях, сообщили в пресс-службе местной администрации.

- Симферопольские учреждения культуры примут активное участие во Всероссийской музейно-выставочной культурно образовательной акции «Ночь искусств», - отметили в администрации.

Так, 4 ноября вечер начнется с интеллектуальных и интересных мероприятий в библиотеках города, а затем в музеях проведут экскурсии, выставки и творческую встречу с художником.

Заметим, в этом году акция выпадает на 4 ноября – День народного единства. Во всех регионах России пройдет традиционное ежегодное празднование, которые будут приурочены ко Дню народного единства и посвящены теме «Наши традиции». Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы проведут тематические мероприятия в офлайн- и онлайн-формате.