В Симферополе 4 ноября пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств»

Фото: Станислав Мазур

Симферополь присоединится ко Всероссийской акции «Ночь искусств», которая пройдет в городских театрах и музеях, сообщили в пресс-службе местной администрации.

- Симферопольские учреждения культуры примут активное участие во Всероссийской музейно-выставочной культурно образовательной акции «Ночь искусств», - отметили в администрации.

Так, 4 ноября вечер начнется с интеллектуальных и интересных мероприятий в библиотеках города, а затем в музеях проведут экскурсии, выставки и творческую встречу с художником.

Заметим, в этом году акция выпадает на 4 ноября – День народного единства. Во всех регионах России пройдет традиционное ежегодное празднование, которые будут приурочены ко Дню народного единства и посвящены теме «Наши традиции». Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы проведут тематические мероприятия в офлайн- и онлайн-формате.