Жителя Ялты задержали за ложное сообщение о минировании торгового центра

Позже выяснилось, что провокационный звонок совершил ранее не судимый 43-летний местный житель. Фото: Артем КИЛЬКИН

Из-за ложного сообщения о теракте в торговом центре полицейские Ялты задержали местного жителя, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Оказалось, что накануне в дежурную часть местного отделения поступил анонимный звонок, в котором ялтинец предупредил силовиков о якобы существующей угрозе взрыва в одном из моллов в центре города. Сотрудники полиции выехали на место и провели осмотр здания, но опасных предметов там так и не обнаружили.

Позже выяснилось, что провокационный звонок совершил ранее не судимый 43-летний местный житель. Злоумышленник признался и объяснил свой поступок тем, что был пьян.

- Следственным отделом полиции № 3 «Массандровский» УМВД России по г. Ялта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса Российской Федерации (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), - - добавили в пресс-службе.

Мужчине грозит наказание от крупного денежного штрафа - до лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.