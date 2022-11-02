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НовостиОбщество2 ноября 2022 7:56

Жителя Ялты задержали за ложное сообщение о минировании торгового центра

Свой звонок он объяснил тем, что был пьян
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Позже выяснилось, что провокационный звонок совершил ранее не судимый 43-летний местный житель.

Позже выяснилось, что провокационный звонок совершил ранее не судимый 43-летний местный житель.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Из-за ложного сообщения о теракте в торговом центре полицейские Ялты задержали местного жителя, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Оказалось, что накануне в дежурную часть местного отделения поступил анонимный звонок, в котором ялтинец предупредил силовиков о якобы существующей угрозе взрыва в одном из моллов в центре города. Сотрудники полиции выехали на место и провели осмотр здания, но опасных предметов там так и не обнаружили.

Позже выяснилось, что провокационный звонок совершил ранее не судимый 43-летний местный житель. Злоумышленник признался и объяснил свой поступок тем, что был пьян.

- Следственным отделом полиции № 3 «Массандровский» УМВД России по г. Ялта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса Российской Федерации (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), - - добавили в пресс-службе.

Мужчине грозит наказание от крупного денежного штрафа - до лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.