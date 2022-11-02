В Бахчисарае открыли точную копию памятника Богдану Хмельницкому в миниатюре

Копия памятника Богдану Хмельницкому, установленная в Бахчисарае. Фото: скриншот из видео/Бахчисарайский парк миниатюр/Вконтакте

В Бахчисарайском парке миниатюр открыли копию памятника Богдану Хмельницкому, выполненную в масштабе 1:25. Миниатюра является точной копией монумента, установленного в Мелитополе в 1953 году.

- Будучи лидером тогдашней Украины, Богдан Хмельницкий выбрал сближение с братьями по вере и по крови - русским народом. И тем самым, возможно, предотвратил гражданские конфликты. Этот человек уже тогда был одним из создателей «русского мира», в котором мы сейчас живем, - отметили в пресс-службе парка.

Там также назвали символичным открытие мелитопольского памятника Хмельницкому на полуострове, тем более что Мелитополь недавно стал городом-побратимом Севастополя.

- Мы рады, что положено начало новой экспозиции - с новых регионов Российской Федерации, - отметили в бахчисарайском парке.

По словам владельца парка миниатюр Виктора Жиленко, над фигурой Богдана Хмельницкого скульпторы трудились больше месяца.

Сейчас в Бахчисарайском парке представлены точные копии 86 достопримечательностей Крыма и Севастополя.

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