Ученые КФУ: коллективный иммунитет к коронавирусу в Крыму уже сформирован

Ученые заявляют о сформировавшемся иммунитете к коронавирусу у крымчан. Архивное фото

Коллективный иммунитет к коронавирусу в Крыму уже сформирован. Об этом сообщил проректор по научной деятельности Крымского федерального университета им. Вернадского Анатолий Кубышкин.

- Исходя из проведенных исследований, могу сказать, что если сделать скрининг у людей на наличие антител как поствакцинальной, так и после болезни, то их наличие будет примерно у 60-70% процентов населения Крыма, – отметил Кубышкин.

В настоящее время, как напомнил ученый, в России выявлено два новых штамма коронавируса – BQ.1 и BQ.1.1, который получил называние «Цербер» и распространяется быстрее, чем «Омикрон». В то же время случаев заражений «Цербером» среди жителей Крыма пока не выявлено.

Напомним, вакцинация против коронавируса бесплатна

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