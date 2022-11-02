Новый штамм коронавируса Цербер исследовали в Крыму

В КФУ исследовали новый штамм коронавируса Цербер. Фото: пресс-служба КФУ им. Вернадского

Новый штамм коронавируса Цербер протекает легко, но может вызывать тяжелое течение болезни у людей с хроническими заболеваниями. К такому выводу пришли специалисты КФУ им. Вернадского, изучившие новый подвид Covid-19.

Специаличты отметили, что Цербер более вирулентен в сравнении с Омикроном и может распространяться быстрее. Но пока случаев ззаражения им в Крыму не зафиксировано.

- По симптоматике новый штамм схож с острым вирусным респираторным заболеванием, его течение сопровождается характерной болью в горле, насморком, кашлем и высокой температурой. Сама инфекция по-прежнему протекает легко, однако тяжелое течение заболевания может развиваться у людей на фоне сопутствующих хронических заболеваний, – рассказал проректор по научной деятельности Крымского федерального университета им. Вернадского Анатолий Кубышкин.

По словам ученого, в целом Covid-19 развивается по всем законам вирусологии: в процессе мутации тяжелые формы вируса постепенно уступают место более легким и быстро распространяющимся.

Напомним, чтобы избежать заражения Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры профилактики и вакцинироваться.

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