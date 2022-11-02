Суд арестовал диверсанта, планировавшего подрыв ЛЭП в Крыму

Диверсанта задержала ФСБ. Фото: ЦОС ФСБ

Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения диверсанту, который планировал взорвать линии электропередач в Крыму. По данным пресс-службы суда, мужчина заключен под стражу сроком на два месяца. По документам, поступившим в суд, задержанный сотрудниками ФСБ диверсант является гражданином России.

- Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения в отношении гражданина Российской Федерации в виде заключения под стражу сроком до 27 декабря, - говорится в сообщении суда.

Мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 222.1, ч.1 ст.30- ч.1 ст.281 УК РФ по факту подготовки к диверсии на территории республики Крым, а также незаконного хранения взрывного устройства.

Напомним, ранее сегодня ФСБ сообщила о предотвращении подрыва ЛЭП в Крыму, который готовил 44-летний украинец. У мужчины, по данным ведомства, изъяли три взрывных устройства фугасного типа и инструкцию по их использованию.

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