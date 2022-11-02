Крымские власти помогут родственникам мобилизованных и беженцам

Фото: Сергей Аксенов/ tg

Крымские власти обеспечат поддержку родственников мобилизованных бойцов и помогут беженцам, которые находятся на территории полуострова. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

- Обсудили широкий круг вопросов, в том числе поддержку семей мобилизованных крымчан и сопровождение жителей Херсонской области, которые были вынуждены переселиться в Крым, - отметил он.

По его словам, самым важным этапом было эвакуация подопечных Херсонского Дома малютки в Крым. Здесь им будут оказывать всю необходимую помощь и заботу. Об этом глава республики заверил после встречи с зампредседателя Госдумы РФ Анной Кузнецовой.

Также Аксенов поблагодарил Анну Юрьевну за содействие в решении гуманитарных вопросов и внимание к нуждам крымчан и жителей новых субъектов.