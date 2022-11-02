В Госсовете приняли постановление о национализации имущества украинских олигархов в Крыму

Фото: Владимир Константинов / ТГ

В Госсовете Крыма приняли постановление о национализации имущества украинских олигархов и бизнесменов на территории полуострова, сообщил спикер парламента Владимир Константинов.

По его словам, депутаты утвердили постановление Государственного совета Республики Крым от 30 апреля 2014 года №2085-6/14 «О вопросах управления собственностью Республики Крым». Туда внесли поправки о том, что все имущество иностранных граждан, которые совершают недружественные действия в отношении нашей страны, подлежит национализации.

- Мы не можем позволить, чтобы на нашей территории зарабатывали пособники украинского нацистского режима. Намного честнее, справедливее будет наделять жильем и недвижимостью наших Защитников, которые сегодня рискуют своими жизнями на фронтах СВО. Работа в части дополнения перечня новыми объектами будет продолжена, –отметил спикер.

Также глава республики Сергей Аксенов добавил, что всех киевских ставленников и сотрудников с проукраинской позицией уволят из перечисленных предприятий, однако при этом коллективы сохранят.

Так, под эту категорию попали гипермаркеты «Новацентр», АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и ОАО «Судостроительный завод «Залив».