Сергей Аксёнов рассказал, как застрял в болоте в Саках

Сергей Аксенов провел совещание по проблемам Сакского района

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, как приехал в Саки на автомобиле и застрял в грязи. По словам Аксенова, это произошло в начале января. При этом местные власти отчитались о проделанной работе на этом участке.

- 2 января приехал в Саки и застрял сразу возле больницы, потом на улице Санаторной. Звоню Александру Дмитриевичу (глава администрации- прим.): я стою на улице Терешковой. Он мне говорит, что там все сделано. Всё видно…, - сказал глава Крыма на совещании, посвященном проблемным вопросам Сакского района.

В свою очередь, глава администрации Сак Александр Овдиенко рассказал, что каждую субботу ездит на работу на общественном транспорте, чтобы пообщаться с жителями. Его заместители также добираются на работу на маршрутках.

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