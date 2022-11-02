Житель Джанкоя украл у бывшей жены мопед за 70 тысяч рублей

Фото: МВД по РК

37-летнего жителя Джанкоя задержали за кражу мопеда у бывшей жены. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

– В полицию Джанкоя обратилась 40-летняя местная жительница. Заявительница сообщила, что из нежилого помещения, расположенного в селе Мирновка, пропал мопед стоимостью 70 тысяч рублей. <…> В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по горячим следам установлен и задержан 37-летний местный житель, как оказалось бывший муж потерпевшей, – говорится в сообщении.

Задержанный во всем сознался и рассказал, что украл мопед с целью покататься. Полицейские изъяли технику и вернули законной владелице.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ – «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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