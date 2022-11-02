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НовостиПолитика2 ноября 2022 17:48

Аксенов: за семьями крымчан-участников СВО будут закреплены должностные лица

Глава Крыма призвал оперативно решать вопросы, касающиеся крымчан-участников СВО
Дмитрий Коренев
Фото: t.me/Aksenov82

Фото: t.me/Aksenov82

За семьями крымчан-участников спецоперации будут закреплены контактные должностные лица. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

– Активно ведем работу с семьями крымчан-участников СВО. Подавляющее большинство поступающих вопросов должно решаться оперативно. Для этого в каждом муниципалитете за семьями наших воинов должно быть закреплено контактное должностное лицо, – написал он в своем телеграм-канале.

Глава республики добавил, что ведется работа по обмену пленными. Так, на этой неделе из украинского плена вернулся житель Симферополя. На завтра запланирован еще ряд обменов.

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