Крымская железная дорога обновит восемь пассажирских платформ до конца года

Фото: пресс-служба ФГУП «Крымская железная дорога»

До конца года на железнодорожных линиях Крыма заменят восемь пассажирских платформ. Как сообщили в пресс-службе ФГУП «Крымская железная дорога», новые платформы появятся на ж/д станциях Остряково, Яркая, Сирень, 29 км, Ефремовская, Пролетная, Краснопартизанская и Красноперекопск.

Фото: пресс-служба ФГУП «Крымская железная дорога»

– Будут установлены новые платформы низкого типа из металлического каркаса. Такие конструкции впервые будут представлены на КЖД – каркас выполнен в модульной компоновке, а в качестве покрытия платформы и ступеней используется террасная доска. Материал покрытия обеспечивает противоскользящие свойства и безопасность при гололеде, дожде и снеге, – говорится в сообщении.

На платформах установят скамейки, крытые навесы, ограждения, освещение, информационные стенды, вывески с названием станции и указатели. Также будет обеспечена доступность для маломобильных пассажиров.

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