Минфин Крыма перечислил Фонду защиты вкладчиков 36,7 млн рублей

Минфин Крыма перечислил Фонду защиты вкладчиков очередной транш в размере 36,7 млн рублей Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Министерство финансов Крыма перечислило Фонду защиты вкладчиков очередной транш в размере 36,7 млн рублей на осуществление компенсационных выплат. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

– Это уже шестой транш в этом году. Перечисления были в марте, в мае, в июне, в июле на общую сумму в 836,7 миллионов, а, значит, на сегодняшний день для осуществления компенсационных выплат физическим лицам фонд получил более 873 миллионов, что превысило показатель 2021 года почти в 16 раз, – приводит пресс-служба слова министра финансов РК Ирины Кивико.

По информации Фонда защиты вкладчиков, очередные выплаты, как и ранее, будут производиться пропорционально заявленным требованиям.

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