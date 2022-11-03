Известия: Страховка грузов в Крым подорожала почти вдвое

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Стоимость защиты грузов, следующих на Крымский полуостров, выросла почти в два раза, при этом в других регионах стоимость услуги не изменилась. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу ассоциации «Грузавтотранспорт» Владимира Матягина.

После теракта на Крымском мосту большегрузы объезжают его через новые российские регионы. В конце октября на территориях Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей было введено военное положение. Из-за возникших рисков страховые компании подняли расценки на свои услуги для тех, кто везет грузы через новые территории.

Дорогостоящие товары, например, строительную, бытовую технику, а также сигареты компании вообще отказываются страховать, поэтому перевозчики доставляют их на свой страх и риск, повышая стоимость транспортировки, рассказал Матягин «Известиям».

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