Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 ноября 2022 11:58

Известия: Страховка грузов в Крым подорожала почти вдвое

При этом в других регионах страны стоимость услуги не изменилась
Дмитрий Коренев
Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

Стоимость защиты грузов, следующих на Крымский полуостров, выросла почти в два раза, при этом в других регионах стоимость услуги не изменилась. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу ассоциации «Грузавтотранспорт» Владимира Матягина.

После теракта на Крымском мосту большегрузы объезжают его через новые российские регионы. В конце октября на территориях Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей было введено военное положение. Из-за возникших рисков страховые компании подняли расценки на свои услуги для тех, кто везет грузы через новые территории.

Дорогостоящие товары, например, строительную, бытовую технику, а также сигареты компании вообще отказываются страховать, поэтому перевозчики доставляют их на свой страх и риск, повышая стоимость транспортировки, рассказал Матягин «Известиям».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50