День народного единства отмечается 4 ноября Фото: Виталий ПАРУБОВ

Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем народного единства. Глава республики напомнил, что праздник напоминает «о судьбоносных событиях нашей истории, которые произошли 410 лет назад, об основах российской государственности».

- Сила единства вела ополчение Минина и Пожарского…Эта сила привела домой Крым и Донбасс, Херсонщину и Запорожскую область. И сегодня наше единство является залогом освобождения всех русских земель от бандеровской нечисти,- ,- отметил Аксенов у себя в telegram.

Напомним, День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года.

Эту дату связывают с событиями 1612 года, когда воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов.

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