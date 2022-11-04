В Севастополе во время монтажа рухнула вышка сотовой связи

Вышку сотовой связи устанавливают в 40 метрах от ближайших строений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе во время установки упала вышка сотовой связи. Инцидент произошел на улице Горпищенко. Как сообщили в департаменте цифрового развития правительства города, работы выполняла подрядная организация оператора ООО «Миранда медиа».

- Произошел обрыв троса и падение вышки.. На месте производства работ находились только рабочие. Никто не пострадал,- сообщает официальный портал правительства Севастополя.

Как сообщается, место установки вышки находится минимум в 40 метрах от ближайших домов. В целях безопасности подъем опоры проводился с противоположной стороны. Падая, вышка повредила только ветку дерева.

Тем не менее власти города потребовали у сотового оператора усилить меры безопасности, чтобы исключить подобные инциденты в дальнейшем.

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