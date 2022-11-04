Прокуратура организовала проверку по факту ДТП с маршруткой в Керчи

В результате столкновения с грузовиком маршрутка перевернулась. Фото: МВД по РК

Прокуратура Крыма взяла на контроль ход расследования ДТП с маршруткой в Керчи. Днем 4 ноября, напомним, грузовой автомобиль Tata не уступил дорогу пассажирскому микроавтобусу «Рута», в результате столкновения маршрутка с пассажирами перевернулась.

-В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также при организации перевозок пассажиров, -сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП пострадал водитель и пять пассажиров маршрутки. Они находятся в больнице.

Стал свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50