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НовостиОбщество4 ноября 2022 15:58

Прокуратура организовала проверку по факту ДТП с маршруткой в Керчи

В аварии пострадали водитель и пять пассажиров микроавтобуса
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
В результате столкновения с грузовиком маршрутка перевернулась. Фото: МВД по РК

В результате столкновения с грузовиком маршрутка перевернулась. Фото: МВД по РК

Прокуратура Крыма взяла на контроль ход расследования ДТП с маршруткой в Керчи. Днем 4 ноября, напомним, грузовой автомобиль Tata не уступил дорогу пассажирскому микроавтобусу «Рута», в результате столкновения маршрутка с пассажирами перевернулась.

-В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также при организации перевозок пассажиров, -сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП пострадал водитель и пять пассажиров маршрутки. Они находятся в больнице.

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