«Ночь искусств» в театре русской драмы в Симферополе прошла при полном аншлаге

В фойе театра выступил военный оркестр Фото: Виталий ПАРУБОВ

Всероссийская акция «Ночь искусств» в Крымском академическом русском драмтеатре им. Горького прошла при полном аншлаге. Здесь провели сразу несколько мероприятий, посещение которых было бесплатным для публики.

Мастер-класс по актерскому мастерству Фото: Виталий ПАРУБОВ

«Ночь искусств» в театре началась с открытия выставки графики заслуженного артиста Крыма Дмитрия Кундрюцкого и выступления военного оркестра 126 гвардейской отдельной бригады береговой обороны.

Открытие выставки графики Дмитрия Кундрюцкого Фото: Виталий ПАРУБОВ

В рамках акции в театре состоялся мастер-класс по актерскому мастерству от заслуженного артиста республики Алексея Кубина, а также спектакль «Варшавская мелодия» по пьесе Леонида Зорина.

Спектакль «Варшавская мелодия» по пьесе Леонида Зорина Фото: Виталий ПАРУБОВ

Традиционно мероприятия в День народного единства проводят порядка тридцати учреждений культуры Крыма: театры, концертные залы, музеи и библиотеки.

Посетители выставки в фойе театра русской драмы Фото: Виталий ПАРУБОВ

Стал свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50