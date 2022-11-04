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НовостиОбщество4 ноября 2022 20:24

«Ночь искусств» в театре русской драмы в Симферополе прошла при полном аншлаге

В рамках акции вход в учреждения культуры Крыма 4 ноября был бесплатным
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
В фойе театра выступил военный оркестр

В фойе театра выступил военный оркестр

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Всероссийская акция «Ночь искусств» в Крымском академическом русском драмтеатре им. Горького прошла при полном аншлаге. Здесь провели сразу несколько мероприятий, посещение которых было бесплатным для публики.

Мастер-класс по актерскому мастерству

Мастер-класс по актерскому мастерству

Фото: Виталий ПАРУБОВ

«Ночь искусств» в театре началась с открытия выставки графики заслуженного артиста Крыма Дмитрия Кундрюцкого и выступления военного оркестра 126 гвардейской отдельной бригады береговой обороны.

Открытие выставки графики Дмитрия Кундрюцкого

Открытие выставки графики Дмитрия Кундрюцкого

Фото: Виталий ПАРУБОВ

В рамках акции в театре состоялся мастер-класс по актерскому мастерству от заслуженного артиста республики Алексея Кубина, а также спектакль «Варшавская мелодия» по пьесе Леонида Зорина.

Спектакль «Варшавская мелодия» по пьесе Леонида Зорина

Спектакль «Варшавская мелодия» по пьесе Леонида Зорина

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Традиционно мероприятия в День народного единства проводят порядка тридцати учреждений культуры Крыма: театры, концертные залы, музеи и библиотеки.

Посетители выставки в фойе театра русской драмы

Посетители выставки в фойе театра русской драмы

Фото: Виталий ПАРУБОВ

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