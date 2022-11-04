«Ночь искусств» в театре русской драмы в Симферополе прошла при полном аншлаге

В фойе театра выступил военный оркестр
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Всероссийская акция «Ночь искусств» в Крымском академическом русском драмтеатре им. Горького прошла при полном аншлаге. Здесь провели сразу несколько мероприятий, посещение которых было бесплатным для публики.
Мастер-класс по актерскому мастерству
Фото: Виталий ПАРУБОВ
«Ночь искусств» в театре началась с открытия выставки графики заслуженного артиста Крыма Дмитрия Кундрюцкого и выступления военного оркестра 126 гвардейской отдельной бригады береговой обороны.
Открытие выставки графики Дмитрия Кундрюцкого
Фото: Виталий ПАРУБОВ
В рамках акции в театре состоялся мастер-класс по актерскому мастерству от заслуженного артиста республики Алексея Кубина, а также спектакль «Варшавская мелодия» по пьесе Леонида Зорина.
Спектакль «Варшавская мелодия» по пьесе Леонида Зорина
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Традиционно мероприятия в День народного единства проводят порядка тридцати учреждений культуры Крыма: театры, концертные залы, музеи и библиотеки.
Посетители выставки в фойе театра русской драмы
Фото: Виталий ПАРУБОВ
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