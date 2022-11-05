В Крыму ищут 43-летнего мужчину в черном

Дмитрий Беляев. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры разместили в соцсети новую ориентировку.

- Помогите найти человека. Пропал Беляев Дмитрий Ильич, 43 года (1979 года рождения) город Севастополь, - сообщают в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым.

Родные потеряли Дмитрия Беляева из вида почти месяцы тому назад – с 10 октября 2022 года его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: 175 сантиметров рост, нормальное телосложение, русые волосы, карие глаза.

Он был одет в одежду черного цвета – свитер, штаны и кроссовки.

Если вы видели этого человека - звоните на горячую линию отряда 88007005452 (звонок бесплатный) или 112.

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