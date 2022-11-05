В Крыму объявили штормовое предупреждение на 6 и 7 ноября

От прогулок по набережной лучше воздержаться. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В МЧС Крыма сообщили о ненастной погоде на 6 и 7 ноября.

- Ожидается усиление восточного ветра 15-20 м/с., - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым, ссылаюсь на прогнозы местных синоптиков.

Мощный восточный ветер может стать причиной различный ЧП: спровоцировать падение рекламных щитов, вывесок, сорвать кровлю с домов, поломать деревья и повредить линий электропередач.

Поэтому жителям и гостям полуострова не стоит испытывать судьбу, отправляясь в походы по горам и лесам, не стоит выходить и в море.

Гулять и делать селфи на набережных и пирсах тоже не рекомендуется. Да и по улицам нужно ходить с оглядкой, а то вдруг что-то на голову свалится или вы наступите на оборванный электропровод под напряжением.

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