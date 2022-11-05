В Крыму бесследно исчез 63-летний житель Симферополя

Игорь Хомяков. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры-поисковики разместили в социальных сетях ориентировку на жителя столицы республики.

- Пропал Хомяков Игорь Евгеньевич, 63 года (1959 года рождения), город Симферополь, - рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым.

Пожилой мужчина исчез больше месяца тому назад – с 1 октября 2022 года его местонахождение неизвестно.

Приметы Игоря Хомякова: 156 сантиметров рост, худощавое телосложение, русые волосы, серо-голубые глаза. Близкие и родные не знают, к сожалению, в чем он был одет и обут.

Если вы видели этого человека, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.

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