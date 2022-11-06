В МЧС сообщили о ликвидации пожара в кафе на плато Ай-Петри в Крыму

Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

В ночь на 6 ноября спасатели ликвидировали крупный пожар в кафе на плато Ай-Петри. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

– 05 ноября в 21:35 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании в кафе по адресу: ГО Ялта, поселок Охотничье, район метеостанции, – говорится в сообщении.

Огонь охватил площадь в 1200 квадратных метров. В тушении задействовали 44 человека и 14 единиц техники. В 23:26 пожар локализовали, в 03:09 – полностью ликвидировали.

По информации ведомства, погибших и пострадавших нет.

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