Правительство РФ продолжит субсидировать аэропорт Симферополя

Фото: пресс-служба аэропорта «Симферополь»

Правительство России продолжит субсидировать аэропорт Симферополя и еще десять воздушных гаваней на юге и в центре страны. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина.

– Речь идет о частичном возмещении операционных расходов аэропортов в период режима временных ограничений на полеты. Субсидии в рамках этой меры поддержки получают воздушные гавани в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе, – говорится в сообщении.

Отмечается, что федеральное финансирование позволяет простаивающим аэропортам сохранять персонал и обслуживать инфраструктуру. В текущем году на эти цели было выделено более 7,6 миллиарда рублей.

Режим временных ограничений на полеты был введен 24 февраля, в день начала специальной военной операции. Ограничения регулярно продлеваются, в последний раз 1 ноября – до 9 ноября.

Напомним, в настоящее время в Крыму и Севастополе действует «желтый» уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

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