В Крыму осталось всего 87 зайцев

Заяц-русак. Фото: Никита Крымский туристическая группа «Южный ветер»/ФГБУ «Заповедный Крым»/VK

Крымские экологи рассказали, что на полуострове с каждым годом становится меньше зайца-русака. Статистика последней «переписи» неутешительна – всего 87 особей.

- Данные по учету зайца-русака не радуют увеличением численности вида, - отметили в ФГБУ «Заповедный Крым». - По среднемноголетним данным численность особей с 1973 по 2021 год насчитывала 109 голов. В 2021 году ушастых стало еще меньше – всего 101. По данным последнего учета в 2022-ом году удалось зафиксировать 87 особей.

Главный враг косого - бродячие собаки. Фотоловушки заповедника часто фиксируют, как бездомные псы разрывают на куски беззащитных зайчиков. Поэтому экологи просят туристов не оставлять в лесу и на стоянках ничего съестного, чтобы не привлекать стаи собак. Стихийные свалки – это тоже своеобразная приманка для псов.

Нужно также отказаться и от самовыгула домашних тузиков и шариков, которые не лишены охотничьего инстинкта.

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