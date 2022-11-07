Отсидевший за убийство крымчанин избил мать палкой

Ранее судимый за убийство житель Сакского района избил собственную мать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранее судимый за убийство житель Сакского района признан виновным в нанесении побоев и угрозе убийством. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым, мужчина избил собственную мать.

– Как следует из материалов уголовного дела, житель Сакского района, освободившись из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за совершение убийства, будучи в состоянии опьянения, угрожал своей матери убийством, после чего несколько раз ударил женщину кулаком и деревянной палкой, – говорится в сообщении.

Суд приговорил его к шести месяцам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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