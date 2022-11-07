Престарелую дрофу-альбиноса встретили в заповеднике на Керченском полуострове

Белая дрофа снова попала в учет на Керченском полуострове. Фото: Игорь Сикорский/Вконтакте

Белую дрофу-лейцист повстречали на Керченском полуострове сотрудники ФГБУ «Заповедный Крым». По информации научного сотрудника объединенной дирекции заповедников Игоря Сикорского, альбиноса фиксируют во время учета уже в третий раз. При этом птицу такого окраса, гнездящуюся в Восточном Крыму, впервые встретили здесь в 2002 году, что может говорит о ее довольно почтенном возрасте.

- Если предположить, что это была самка, встреченная в период гнездования 2003 года, то этой птице должно исполнится в этом году 20 лет,- написал Игорь Сикорский у себя на странице во «Вконтакте».

С учетом ранних встреч ученых с альбиносом, птице сейчас должно быть порядка 20 лет. Фото: Игорь Сикорский/Вконтакте

По информации специалиста, в целом птицу наблюдали в Восточном Крыму более десяти раз, в основном осенью.

По данным ученых, дрофы живут порядка двух десятков лет, однако самцы погибают чаще самок.

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