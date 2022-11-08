Крыму поздняя осень к лицу: 7 атмосферных фото Бала хризантем 2022

В Никитском саду проходит Бал хризантем 2022. Фото: Елена Дарда/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Южный берег Крым дарит гостям и жителям полуострова удивительную возможность побывать на масштабной цветочной выставке – Бал хризантем 2022.

На ЮБК в ноябре очень красиво. Фото: Елена Дарда/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Праздник, который официально открылся в конце октября, в самом разгаре.

В Саду много цветов и много людей. Фото: Елена Дарда/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Большая часть из 500 сортов-участников восхищают и радуют гостей Никитского сада изяществом лепестков, непредсказуемостью форм и волшебством окраски. Над огромной клумбой зависло нежное облако из цветочных ароматов.

Осенние цветы. Фото: Лариса Самойлова/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

- Сад глазами гостей, а их сейчас так много! Пестрая красота. Бал хризантем в Никитском ботаническом саду - это прекрасно! – такой пост сопровождает яркий фотосет в паблике Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН).

Хризантемы бывают разные. Фото: Елена Дарда/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Сказочная красота вызывает на первый взгляд противоречивые эмоции - многим гостям Сада от восторга и нахлынувших чувств хочется одновременно и смеяться, и петь. Коктейль из свежего морского бриза и цветочного аромата пьянит и вызывает эйфорию и головокружение.

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