Житель Севастополя ударил 74-летнюю соседку топором по голове из-за 500 рублей

Налетчика задержали «по горячим следам» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе полицейские задержали местного жителя, который подозревается в разбойном нападении на пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

– В минувшее воскресенье в дежурную часть отделения полиции «Северное» обратился медицинский работник с сообщением о том, что в приемное отделение поступила 74-летняя женщина с рубленой травмой головы. Потерпевшая сообщила, что ее топором ударил сосед, – говорится в сообщении.

Налетчика задержали «по горячим следам». Отмечается, что 65-летний мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и хулиганство.

Предварительно установлено, что в ту ночь мужчина зашел к соседке с целью занять у нее денег на спиртное, однако получил отказ. Тогда он сходил домой за топором и повторил просьбу.

– Повторный отказ разозлил его: мужчина ударил пенсионерку топором по голове, похитил из ее сумки 500 рублей, а затем скрылся. Добытые преступным путем деньги налетчик сразу потратил на алкоголь, – рассказали в УМВД.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ – «Разбой». Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

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