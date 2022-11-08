Ялта вошла в топ-10 популярных направлений для отдыха в ноябре и декабре

Ялта.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Южный берег Крыма попал в рейтинг излюбленных мест отдыха поздней осенью и в начале зимы. Ялта заняла в этом списке шестое место – практическая золотая середина, и это несмотря на отсутствие авиасообщения с материком.
- В рейтинге самых популярных направлений ноября и декабря лидируют Сочи, Санкт-Петербург и Москва. В «непляжную десятку» также вошли Ставропольский край, Свердловская область, Дагестан и Республика Беларусь, - сообщили эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, изучив статистику брони жилья до конца 2022 года.
Топ-10 привлекательных направлений для отдыха в ноябре и декабре (средняя стоимость в рублях ночи):
- Сочи, 2754
- Санкт-Петербург, 3163
- Москва, 3831
- Кисловодск, 2876
- Калининград, 2586
- Екатеринбург, 2504
- Ялта, 2859
- Минск, 4681
- Махачкала, 2679
- Гагра, 2642.
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