Ялта вошла в топ-10 популярных направлений для отдыха в ноябре и декабре

Ялта. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Южный берег Крыма попал в рейтинг излюбленных мест отдыха поздней осенью и в начале зимы. Ялта заняла в этом списке шестое место – практическая золотая середина, и это несмотря на отсутствие авиасообщения с материком.

- В рейтинге самых популярных направлений ноября и декабря лидируют Сочи, Санкт-Петербург и Москва. В «непляжную десятку» также вошли Ставропольский край, Свердловская область, Дагестан и Республика Беларусь, - сообщили эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, изучив статистику брони жилья до конца 2022 года.

Топ-10 привлекательных направлений для отдыха в ноябре и декабре (средняя стоимость в рублях ночи):

- Сочи, 2754

- Санкт-Петербург, 3163

- Москва, 3831

- Кисловодск, 2876

- Калининград, 2586

- Екатеринбург, 2504

- Ялта, 2859

- Минск, 4681

- Махачкала, 2679

- Гагра, 2642.

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