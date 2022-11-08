«Охотники за привидениями» ночью разбудили главу администрации Ялты - видео

Фото: Янина Павленко/Tg/скриншот из видео

В ночь на 8 ноября главу администрации Ялты разбудили «охотники за привидениями»: коммунальщики в защитных спецкостюмах после полуночи приступили к санобработке растений с помощь шумного оборудования.

- Улица Карла Маркса. Думаю: что за грохот? А это обработка зеленых насаждений. Вот такие чудесные люди! С такими приборами. Прямо «охотники за привидениями», - сказала Янина Павленко.

«Охоту» коммунальщики, правда, устроили не на привидений, а на вредителей, но на ответственное задание вышли, как положено - затемно, чтобы не «травить» жителей региона днем. Дышать химикатами вреднее, чем недоспасть полчаса ночью.

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