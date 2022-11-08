В Симферополе 9 ноября отключат свет на 34 улицах

Свет пропадет на время. Фото: архив КП

9 ноября в Симферополе останется без электричества 34 улицы, 9 переулков и несколько садовых товариществ.

Перебои с электричеством возникнут с 8.00 до 17.00. Причина отключений - ремонтные работы.

Где не будет света в Симферополе:

- улицы Чокъракъ, 8-46 , 3-31/18 ; Вильямсона, 2-16 , 5-17 ; Чередниченко, 6-38 , 3-25 ; Берекет, 2-20 , 1-17 ; Генчлик, 1-22; Битумная, 136а, 144; пер. Линейный, 1-8, 92; Линейная, 88-96 ; Джанкойская, 163/5; Арзы, 1-10; Пехотинцев, 31-39 ; Раздольная, 2-30 , 1-33 ; Донская, 34-54 , 25-47А ; Дорожная, 68А-106 , 51-103 ; Куйбышева, 42-140/67 , 67-141 ; Молодых Подпольщиков, 70-96/118 , 73-109 ; Общественная, 44-82 , 33-85 ; Стрелковая, 28-38 , 23-41 ; Чонгарская, 34-64 , 49-79 ; Кечкеметская, 46, 51-67 ; Глинки, 16-58 , 9-49 ; Острякова, 38-44 , 29-41 ; Симеизская, 6-38 , 1 по ГП; Бородина, 53; Киевская, 105-113/1 ; Троллейбусная, 5-19 ; Февральская, 16-18 ; Аллейная, 2-30/21 , 3-29 ; Авиационная, 6, 19Б; Лексина, 12-38 , 11-43 ; Грибоедова, 102-124 , 55-71/2 ; Комсомольская, 50-58 , 59-71 ; Рубцова, 18-38 , 21-35 ; Смирнова, 2-18 , 1-15 ;

- переулки Пехотинцев, 2-16 , 1-13 ; Битумный, 2-24 , 1-15 ; Ракетный, 2-16 , 1-13 ; Стрелковый, 2-26 , 1-21/123 ; Коллективный, 2-6 ; Дорожный, 2-10 , 1-13 ; Февральский, 8-18 ; Городской, 1, 2-12; Вольный, 24;

- Евпаторийское шоссе, 185-225;

- микрорайон Каменка: садовые товарищества - «Овен»; «Благовещенск»; « Здоровье»; « Огонек»; «Радуга»; «Темп»; «Нерудник»; « Водник»; «Радуга» ( Трудовской с/с).

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