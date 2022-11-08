Строительство юго-восточного обхода Симферополя вышло на второй этап

Участок строительства расположен на территории Добровского сельского поселения Симферопольского района Фото: "КП" Архив

Эксперты одобрили смету второго этапа строительства объездной дороги Симферополя на участке Донское - Перевальное. Он соединит трассу «Таврида» и дорогу на Южный берег Крыма. Как сообщили в Главгосэкспертизе России, работы будут проводиться на территории Добровского сельского поселения.

Общая длина возводимой трассы - 25,2 км, около 15 км из которых уже строится в рамках первого этапа. Протяженность второго этапа составит около 9,4 км.

- Из двух вариантов трассы обхода Симферополя, рассмотренных в проектной документации, на основе сравнительного анализа был выбран наиболее выгодный экономически, - говорится на официальном сайте Главгосэкспертизы.

Как и ранее, генеральным проектировщиком работ выступает АО «ВАД», известное как строитель трассы «Таврида». Кроме того, компания более двух лет является основным подрядчиком реконструкции дорог в крымской столице.

Расчетная скорость движения по новой трассе в обход Симферополя составит 100 км в час, а вдоль обочин появятся шумозащитные экраны. Кроме того, на участке обхода возведут искусственные сооружения, включая две эстакады и два путепровода. Проектом также предусматривается строительство трансформаторных подстанций, локальных очистных сооружений и площадок под размещение вышек сотовой связи.