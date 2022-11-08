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НовостиОбщество8 ноября 2022 12:31

Сезонный всплеск ОРВИ и гриппа в Крыму ожидается к концу года

Дело в том, что период вакцинации от гриппа рассчитан до конца ноября
Екатерина НАЗАРОВА
Чтобы обезопасить себя во время пика заболеваемости, рекомендуется использовать медицинские маски

Чтобы обезопасить себя во время пика заболеваемости, рекомендуется использовать медицинские маски

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Крыму к концу года ожидается всплеск острых респираторных инфекций и гриппа.

- Период вакцинации от гриппа рассчитан до конца ноября. Следовательно, мы понимаем, что к концу 2022 года, началу 2023 мы можем ожидать некий подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, - сообщил министр здравоохранения РК Константин Скорупский в эфире «Радио Крым».

Он также отметил, что к настоящему дню в республике удалось стабилизировать эпидемиологическую обстановку с COVID-19. Суточный прирост заболевших снизился до 19-20. Так, например, 8 ноября в Республике Крым было выявлено 20 новых инфицированных ковидом, в Севастополе - всего 8.

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