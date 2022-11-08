Сезонный всплеск ОРВИ и гриппа в Крыму ожидается к концу года

Чтобы обезопасить себя во время пика заболеваемости, рекомендуется использовать медицинские маски Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Крыму к концу года ожидается всплеск острых респираторных инфекций и гриппа.

- Период вакцинации от гриппа рассчитан до конца ноября. Следовательно, мы понимаем, что к концу 2022 года, началу 2023 мы можем ожидать некий подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, - сообщил министр здравоохранения РК Константин Скорупский в эфире «Радио Крым».

Он также отметил, что к настоящему дню в республике удалось стабилизировать эпидемиологическую обстановку с COVID-19. Суточный прирост заболевших снизился до 19-20. Так, например, 8 ноября в Республике Крым было выявлено 20 новых инфицированных ковидом, в Севастополе - всего 8.

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