Из Симферопольского района отправилась первая партия срочников в рамках осенней кампании

Фото: глава Симферопольского района Денис Кратюк, t.me/kratyuk81

Первые новобранцы из Симферопольского района отправились на срочную службу в рамках осеннего призыва. Об этом сообщил глава администрации района Денис Кратюк.

– Сегодня принял участие в отправке призывников в Вооруженные силы Российской Федерации из военного комиссариата Симферопольского района и города Алушта в республиканский сборный пункт. Оттуда ребята будут отправлены в войска в соответствие с предназначением для прохождения дальнейшей службы, – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, в этом году начало призыва сдвинули на месяц – обычно он начинается 1 октября. Плановому осеннему призыву в 2022 году подлежат 2,5 тысячи крымчан.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что россиян, которые призваны на срочную службу, не будут отправлять в зону проведения спецоперации на Украине. Срочников задействуют в задачах, которые соответствуют воинским частям, где они служат. По истечении срока службы они будут демобилизованы.

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