Позвонили через мессенджер: телефонный аферист выманил у крымчанина 190 тысяч рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За прошлую неделю мошенники обманули крымчан на 5,4 миллиона рублей, было зафиксировано 50 преступлений, связанных с хищением денег через интернет. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

При этом чаще всего крымчане лишались своих денег, ведя диалоги с кибер-ворами в соцсетях, мессенджерах и на интернет-сайтах.

В последнее время мошенники придумывают новые схемы, на которые попадаются доверчивые владельцы банковских карт.

Так, на прошлой неделе в отдел полиции в Феодосии обратился 56-летний местный житель. Он рассказал силовикам, что в одном из мессенджеров с ним вышел на связь якобы сотрудник банка. Он сказал, что нужно срочно защитить деньги на карте. После непродолжительных переговоров аферист узнал коды из смс-оповещения, и со счета жертвы списалось больше 190 тысяч рублей.

В пресс-службе МВД по Крыму напомнили, что не нужно сообщать при разговоре по телефону или мессенджеру данные банковской карты. Нельзя также разглашать разовый пароль, который поступает в смс-сообщении на номер, привязанный к банковской карте.

Банкиры отмечают, что сотрудники никогда не звонят клиентам в мессенджерах (Viber, WatsApp, Telegram). Кроме того, во время телефонного разговора они не будут запрашивать данные карты, пароли или смс-коды.