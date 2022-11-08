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НовостиОбщество8 ноября 2022 16:55

«Императрица вернется на свое законное место»: глава Крыма отреагировал на демонтаж памятника Екатерине II в Одессе

Сергей Аксенов: вместе в памятниками с территории Украины уходят блага цивилизации
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Фото: Tg-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Фото: Tg-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал сообщения о демонтаже памятника императрице Екатерине II в Одессе. Как сообщил руководитель республики в своем Tg-канале, по мнению «нацистских властей», памятник якобы не представляет исторической ценности.

- Это те, кто сегодня оккупирует Одессу и другие русские города, не представляют исторической ценности. Императрица обязательно вернется на свое законное место, а бандеровский мусор будет выброшен на свалку истории, - жестко отреагировал глава Крыма.

По словам Сергея Аксенова, вместе с памятниками известных личностей - императрице Екатерине II, поэту Александру Сергеевичу Пушкину, советскому вождю Владимиру Ильичу Ленину и героям Великой Отечественной войны, с украинской территории уходят тепло, свет и блага цивилизации.

- Так что вперед, в прошлое. Потому что с Бандерой в башке будущего не построишь, - подчеркнул глава Крыма.