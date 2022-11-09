В Крыму изменили расписание электрички Симферополь – Джанкой на 17 ноября 2022

Расписание движения электрички нужно уточнять у оператора. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымские железнодорожники сообщили, что внесены корректировки в график одного из пригородных поездов.

- В связи с ремонтом, который проводится на станции Джанкой, 17 ноября поезд №6620 Симферополь – Джанкой будет курсировать по измененному графику, - обнародовали информацию в пресс-службе ЮППК (Южная пригородная пассажирская компания).

Актуальное расписание на 17 ноября выглядит так:

- Отправление со станции Симферополь в 09.42 (вместо 09.30); о.п.1457км 09.50-09.51; Симферополь-Груз 09.54-09.55; о.п.1452км 09.58-09.59; о.п.1450км 10.02-10.03; Остряково 10.10-10.11; Пролетная 10.19-10.20; пл.1432км 10.22-10.23; пл.1426км 10.27-10.28; Элеваторная 10.31-10.32; Ефремовская 10.37-10.38; Краснопартизанская 10.43-10.44; пл.1404км 10.48-10.49; Урожайная 10.54-10.55; пл.1393км 10.58-10.59; пл.1389км 11.02-11.03; Отрадная 11.07-11.08; пл.1379км 11.12-11.13; Джанкой в 11.22 (вместо 11.10).

Уточнить информацию можно у оператора, позвонив на «горячую линию» по телефонам: 8 (800) 506-00-20 или 8 (978) 978-39-39.

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