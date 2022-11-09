В Алуште парень разбил автомат с конфетами и украл оттуда всю мелочь

Конфеты вора не интересовали - он лишь жадно собирал мелочь. Фото: скриншот из видео

В Алуште молодой человек нашел нетривиальный способ обогатиться. Он разбил торговый автомат с конфетами и собрал мелочь, которая в нем находилась. Видеозапись происшествия распространилась в социальных сетях.

На видео заметно, что вечером, предположительно на центральной набережной города, компанию из трех парней привлекли любимые автоматы всех детишек - с конфетами. Принимают такие аппараты обычно только мелочь, поэтому, на солидный куш от такого преступления вряд ли можно было рассчитывать.

Тем не менее, молодого человека это не смутило. С уверенным видом бунтарь подошел к автоматам и начал их раскачивать в попытке поживиться. Камера видеонаблюдения над аппаратами со сладостями парня тоже не остановила, однако, двое его друзей предпочли покинуть место преступления. Под напором подлеца конструкция сдалась - один из автоматов разбился. Конфеты вора не интересовали - он лишь жадно собирал мелочь.

- Надеюсь, этот человек купил все, что ему нужно на эти копейки с аппарата, - прокомментировали произошедшее пользователи соцсетей.

«КП-Крым» обратилась за комментариями в пресс-службу полиции республики. На момент публикации получить ответ не удалось.