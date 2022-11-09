Житель Сакского района убил сожительницу и украл ее мобильный телефон

Ранее судимого жителя Сакского района признали виновным в убийстве и краже Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее судимого жителя Сакского района признали виновным в убийстве и краже. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым, жертвой мужчины стала его сожительница.

– В суде установлено, что 25 марта текущего года между мужчиной и его сожительницей произошла ссора. Злоумышленник, находясь в ее квартире, избил женщину, нанеся множественные удары руками и нога в область головы и грудной клетки, после чего связал потерпевшую и оставил в помещении, – говорится в сообщении.

После того как потерпевшая скончалась, мужчина похитил ее мобильный телефон.

Сакский районный суд приговорил его к 13 годам и шести месяцам колонии особого режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год. Приговор пока не вступил в законную силу.

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