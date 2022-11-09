Фото: glava.rk.gov.ru

Строительство Дворца водных видов спорта в Симферополе завершено на 99%. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Республики Крым.

На территории есть отдельное здание бассейна, гараж, рассчитанный на три автобуса, парковки на 93 транспортных средства, котельная, трансформаторная подстанция и площадка с контейнерами для отходов.

- Здание имеет три основных входа. Главный вход предназначен для зрителей на периоды проведения соревнований и занимающихся. Отдельные входы предусмотрены для спортсменов, участвующих в соревнованиях, а также для административного и инженерно-технического персонала, судей и работников пресс-центра, - говорится в сообщении.

Численность персонала центра составит 123 человека. Внутри есть три плавательных бассейна, пропускная способность спортивного - 1920 человек в день. Трибуны в зале бассейна рассчитаны на 600 мест, также есть места для маломобильных граждан.

Пропускная способность физкультурно-оздоровительного бассейна для взрослых - 1024 человека в день, детского - 320. Также построены раздевальные, душевые и санузлы.

В центре есть зал для сухого плавания, предназначенный для тренировочных занятий по специальной и общей подготовке спортсменов-пловцов. Есть и тренажерный зал, где одновременно могут заниматься до 15 человек. Оборудованы также две финские сауны сухого жара и два массажных кабинета.

Ранее КП-Крым писала, что открытие Дворца водных видов спорта в Симферополе было отложено до конца текущего года из-за отсутствия ливневой канализации. В настоящее время работы практически завершены.

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