В Симферополе 10 ноября отключат свет на 25 улицах

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП

10 ноября в Симферополе останутся без электричества 25 улиц, 6 переулков и несколько садовых товариществ. Перебои с электричеством из-за ремонтных работ возникнут с 8.00 до 17.00.

Где не будет света в Симферополе:

- улицы Хмельницкого, 20-24 , 13-19/4 , 25; Тренева, 1, 1а, 2; Декабристов, 2, 2а, 4/19, 1, 3; Донская, 34-54 , 25-47А ; Дорожная, 68А-106 , 51-103 ; Куйбышева, 42-140/67 , 67-141 ; Молодых Подпольщиков, 70-96/118 , 73-109 ; Общественная, 44-82 , 33-85 ; Стрелковая, 28-38 , 23-41 ; Чонгарская, 34-64 , 49-79 ; Кечкеметская, 46, 51-67 ; Глинки, 16-58 , 9-49 ;

Острякова, 38-44 , 29-41 ; Симеизская, 6-38 , 1 по ГП; Бородина, 53; Киевская, 105-113/1 ;

Троллейбусная, 5-19 ; Февральская, 16-18 ; Аллейная, 2-30/21 , 3-29 ; Авиационная, 6, 19Б;

Лексина, 12-38 , 11-43 ; Грибоедова, 102-124 , 55-71/2 ; Комсомольская, 50-58 , 59-71 ; Рубцова, 18-38 , 21-35 ; Смирнова, 2-18 , 1-15 ;

- переулки Коллективный, 2-6 ; Стрелковый, 2-26 , 1-21/123 ; Дорожный, 2-10 , 1-13 ; Февральский, 8-18 ; Городской, 2-12 , 1; Вольный, 24;

- проспект Кирова, 74, 78, 82, 84;

- микрорайон Каменка: садовые товарищества - «Овен»; «Благовещенск»; «Здоровье»; « Огонек»; «Радуга»; «Темп»; «Нерудник»; « Водник»; «Радуга» ( Трудовской с/с).

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